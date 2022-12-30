Тренер Анкалаева не видит соперников для Магомеда в UFC

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева, признался, что не видит для своего подопечного серьезного соперника в лиге.

«Кто самый неудобный соперник для Анкалаева в UFC? Я вам честно скажу, я вообще не вижу соперников в данный момент для Магомеда. Даже Иржи Прохазку? Его повалить, и он — готовый. Ничего не сможет сделать», -приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Поединок за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между Анкалаевым и Блаховичем прошел все отведенные пять раундов и завершился вничью.

При этом бывший чемпион UFC Иржи Прохазка заявил, что считает Анкалаева победителем поединка.