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Сегодня, 21:12

Тренер Анкалаева не видит соперников для Магомеда в UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева, признался, что не видит для своего подопечного серьезного соперника в лиге.

«Кто самый неудобный соперник для Анкалаева в UFC? Я вам честно скажу, я вообще не вижу соперников в данный момент для Магомеда. Даже Иржи Прохазку? Его повалить, и он — готовый. Ничего не сможет сделать», -приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Поединок за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между Анкалаевым и Блаховичем прошел все отведенные пять раундов и завершился вничью.

При этом бывший чемпион UFC Иржи Прохазка заявил, что считает Анкалаева победителем поединка.

Источник: MMA.Metaratings
Магомед Анкалаев
UFC
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