Сулумов — о чемпионском бое с Алиевым: «Заряжен на досрочную победу»

Российский легковес Магомед Сулумов (9-2) прокомментировал предстоящий бой с Ахмедом Алиевым (21-7) за вакантный титул чемпиона AMC Fight Nights в легком весе.

«Теперь в моем контракте не только гонорар с шестью нулями, но и прописан особенный бонус за досрочную победу. Подписав этот контракт, я подтвердил не только на словах, что заряжен на досрочную победу. Спасибо руководителю организации AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву. Думаю, что мы с ним создали особенный прецедент, который в будущем получит распространение в российском ММА и поможет увеличить зрелищность поединков, — сказал Сулумов «СЭ».

«Я получаю много необоснованной критики в мой адрес, якобы я слишком самоуверен и самонадеян, когда говорю о настрое финишировать Алиева. Я с этим в корне не согласен. Да, Ахмед большое имя, заслуженный боец, но зачем мне вообще выходить в клетку, если я не уверен в своей победе, если не настраиваюсь финишировать его? Не путайте запредельную мотивацию и бешеный настрой с излишней самонадеянностью. Перед первым боем говорили, что я много болтаю, но я доказал, что болтаю только соперников в клетке. Я был близок к финишу в конце 2 раунда и считаю, что Ахмеда спас гонг. Сейчас я готов еще лучше, а значит мои шансы еще выше! Увидимся 24 июня, приходите нас поддержать!».

Сулумов и Алиев возглавят турнир AMC Fight Nights 121, который состоится 24 июня в Москве.

Их первый бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз. Поединок проходил 23 февраля на Fight Nights 118 в Сочи.