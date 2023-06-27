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Сегодня, 13:27

Сулумов считает, что ACA невыгодно проводить бой Вартаняна против чемпиона Fight Nights

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец Fight Nights Магомед Сулумов оценил свои шансы в потенциальном бою против победителя Гран-при легковесов ACA Эдуарда Вартаняна.

«Бой с Вартаняном? Почему бы нет. Я могу конкурировать с любым легковесом мира. Да, он феноменальный боец, за которым я давно слежу. Всегда считал, что он один из самых топовых легковесов мира — и не потому, что он победил Резникова. Знал об этом еще со времен ACB. Все будут говорить, что Вартанян фаворит, но я в таких боях расту и раскрываюсь. Думаю, что ACA такой бой невыгоден. Они потратили миллион долларов, чтобы выявить чемпиона. И теперь выставлять его против чемпиона Fight Nights, который стал таким за пару миллионов рублей. ACA презентовали это Гран-при как сильнейшее в России. Говорят, что сильная сторона Вартаняна — подобрать ключи к сопернику по ходу боя? Он видит ключи к сопернику не во время боя, а по ходу подготовки. Выходит на бой с хорошим планом. Слабые стороны есть у всех. В бою с Резниковым он был достаточно быстрым, но Юсуф Раисов в прошлом поединке был быстрее и перебивал его в стойке. Мухамед Коков Вартаняна борол. Да, Эдуард выиграл эти два поединка, но недостатки есть. Значит, какой-то ключ к нему можно подобрать», — приводит слова Сулумова «РБ Спорт».

Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде в финале Гран-при АСА. Бой состоялся 16 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-sulumov-aca-nevy-godno-provodit-boj-vartanyana-protiv-chempiona-fight-nights/
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