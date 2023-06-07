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Сегодня, 15:28

Сулумов считает, что Адесанья для Чимаева удобнее Усмана

Мария Гусева
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Претендент на пояс чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов высказался о возможных поединках Хамзата Чимаева с Исраэлем Адесаньей и Камару Усманом.

«Однозначно, у него больше шансов с Адесаньей, потому что Хамзат ему не удобен по стилю, — цитирует MMA.Metaratings.ru Сулумова. — С Усманом тоже можно, потому что он уже не на том пике, где был, а Чимаев с каждым боем будет набирать. Есть минус в том, что у Хамзата не было пятираундовых боев. Как только он продержится пять раундов, эти вопросы снимутся. Я верю, что он может забрать титул и в 77, и в 84 кг. Я слежу за его карьерой и знаю, на что он способен».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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