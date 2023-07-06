Сульянов рассказал, какой поединок может побить исторические рекорды в Hardcore

Глава лиги Hardcore Анатолий Сульянов заявил, что не считает отсутствие Шовхала Чурчаева в главном бою вечера стадионного турнира HFC MMA большой потерей.

«Я считаю, что кард не потерял ничего. Если бы пять чемпионских противостояний были преподнесены зрителю как главный и со-главный бои, те же 10 тысяч человек собрались бы на ЦСКА Арене. Если бы мы организовали поединок Муратбека Касымбая против Мухаммада Хейбати, я думаю, исторические рекорды были бы перекрыты в два раза», — приводит слова Сульянова MMA.Metaratings.ru.

1 июля на турнире Hardcore MMA в Москве Чурчаев должен был провести поединок против Мухаммеда «Персидского дагестанца» Хейбати. Однако Шовхал не уложился в лимит легкой весовой категории, и ему на замену вышел Аловсет Мамиев. В этом бою Хейбати одержал победу над Мамиевым единогласным решением судей.