Жена Петра Яна: «В Европе понравилось все, хочу вернуться туда везде»

26 ноября, 20:46
Супруга бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Юлия во время общения с подписчиками в соцстеях поделилась впечатлениями о путешествии по Европе.
Вопрос подписчика: «Сколько весишь?»
Юлия Ян: «Где-то 53 или 54, давно на весы не вставала. Смотрю в зеркало, как выгляжу».
Вопрос подписчика: «Вы начали заниматься спортом, когда вышли замуж за Петра?»
Юлия Ян: «Ну почему же, я всегда чем-то занималась. Я очень любила баскетбол, девочки, всем привет из нашей команды».
Вопрос подписчика: «Что больше всего запомнилось из поездки в Европу с Петром, куда хочешь вернуться?».
Юлия Ян: «Мне все понравилось — Колизей, башня, испанские здания понравились, их красивые балкончики. Вернуться хочу везде».
Вопрос подписчика: «Сколько вы с Петром уже вместе?»
Юлия Ян: «10,5 лет».
22 октября Петр Ян проиграл раздельным решением Шону О'Мэлли на UFC 280 в Абу-Даби.