0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:09

Журова — о поражении Емельяненко: «У спортсмена есть возраст, когда он должен уйти»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поражение Федора Емельяненко своем прощальном поединке.

«Емельяненко радовал нас много раз своими победами, но у спортсмена есть возраст, когда он должен уйти. Те результаты, которые он хотел бы показывать на высочайшем уровне, он уже не может показывать из-за того, что пришли молодые — тяжело с ними бороться. В любом виде спорте так. Несомненно, он навсегда останется в нашей памяти как спортсмен. Болельщики будут воспринимать его как супербойца и легенду. Он многое делает и вне спорта, в его развитии — активный очень. Федор никуда не денется, здесь продолжит как общественник, как человек, который будет что-то развивать», — приводит слова Журовой MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

За всю карьеру на счету 46-летнего россиянина 40 побед и 7 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/deputat-zhurova-o-porazhenii-emelyanenko-u-sportsmena-est-vozrast-kogda-on-dolzhen-uiti-225422/
Bellator (Беллатор)
Светлана Журова
Федор Емельяненко
ММА
1
0
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Материалы сюжета: Федор Емельяненко — Райан Бейдер: прощальный бой Последнего Императора
Олег Тактаров не стал рассуждать на тему поражения Емельяненко в поединке с Бейдером
Тренер команды Федора: «Токов летел в Америку с трубкой в носу. Он не тренировался, он лечился»
Балаев: «99 процентов людей на Земле хотели, чтобы Федор Емельяненко одержал победу в прощальном поединке»
Тренер Емельяненко: «Видно было, что Федор не успевает за Бейдером. Потому что подготовка нулевая»
Тренер Емельяненко: «На первом этапе подготовки у Федора заклинило спину. Скрипя зубами готовился»
Промоутер Хрюнов считает, что Федору Емельяненко нужно провести прощальный бой в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Махно заявил, что Токов был не в оптимальных кондициях во время боя с Эблином

Шлеменко прокомментировал поражение Токова: «В чем я был не прав?»