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ММА

Сегодня, 20:05

Сын Кадырова поделился эмоциями после победы в дебютном поединке в карьере в ММА

Иван Шитик
Корреспондент
Эли Кадыров.
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Эли Кадыров, сын президента Чечни Рамзана Кадырова, поделился эмоциями после победы в дебютном поединке в карьере в ММА.

На турнире АСА 150 в Москве он техническим нокаутом в первом раунде победил Ислама Акбарова.

«Все прошло отлично. Спасибо всем, кто болел.Надеюсь, в ближайшее время еще один бой будет», — заявил Кадыров-младший сразу после боя

Секундантом Кадырова был шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев, вместе с которым 16-летний спортсмен готовился к поединку в Дубае.

Рамзан Кадыров
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Чимаев прокомментировал дебютный бой сына Кадырова в АСА

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