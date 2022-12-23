Сын Кадырова поделился эмоциями после победы в дебютном поединке в карьере в ММА

Эли Кадыров, сын президента Чечни Рамзана Кадырова, поделился эмоциями после победы в дебютном поединке в карьере в ММА.

На турнире АСА 150 в Москве он техническим нокаутом в первом раунде победил Ислама Акбарова.

«Все прошло отлично. Спасибо всем, кто болел.Надеюсь, в ближайшее время еще один бой будет», — заявил Кадыров-младший сразу после боя

Секундантом Кадырова был шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев, вместе с которым 16-летний спортсмен готовился к поединку в Дубае.