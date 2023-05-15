Сын Рэмпейджа Джексона победил нокаутом в турнире UFL 2

Раджа Джексон, сын легенды смешанных единоборств Куинтона «Рэмпейджа» Джексона (38-14), одержал четвертую победу в любительской карьере MMA, одолев Гастингса Макмиллана техническим нокаутом. Бой состоялся 13 мая в турнире United Fight League 2 (UFL 2) в Мемфисе, США.

После боя Рэмпейдж заявил, что собирается дать сыну возможность продолжить карьеру и перейти в профессионалы.

«Чувак, я горжусь им! Я должен кое-что сказать Радже. Я не хотел, чтобы он знал, но я решил, что если он выиграет этот бой, то сможет перейти в профессионалы, — сказал Рэмпейдж своему сыну. — Он умолял меня перейти в профессионалы, и я сказал, что хочу, чтобы он провел десять боев в любителях, но он упорно тренировался. Он почти сделал вес, немного ошибся, ведь это был его первый бой в легком весе, но я горжусь им!»

23-летний Раджа Джексон выступает в полусреднем весе. Три его боя закончились досрочно, и лишь один дошел до решения судей.