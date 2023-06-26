Джастин Тафа: «Когда мне ткнули в глаз, то подумал, смогу ли я снова увидеть своих детей»

29-летний австралийский тяжеловес Джастин Тафа (6-3) заявил, что когда во время боя с Остином Лэйном (12-3) на UFC on ABC 5 получил тычок в глаз, то испугался, что больше никогда не сможет увидеть своих детей.

«Первое, что я подумал: «Смогу ли я снова увидеть своих детей?» Меня даже не волновал бой, я испугался, что мое глазное яблоко вылетело из глаза. Я просто надеюсь, что повреждение не слишком сильное. Теперь все вокруг расплывается. Я вижу твое лицо, но все вокруг размыто», — приводит слова Тафы издание Ceres Post.