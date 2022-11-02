Тагир Уланбеков объяснил, почему у него нет такого контроля в партере, как у Хабиба и Махачева

Боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков в интервью «СЭ» рассказал, почему он не может держать соперников в партере так, как его партнеры по команде Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.

— Ты ощущал на себе ручной треугольник, которым Ислам задушил Оливейру?

— Да, и не только я, очень многие ребята испытывали на себе этот ручной треугольник. Даже сегодня утром видел видео, Ислам кому-то проводит его уже. Если ты с ним попался, то уже не выберешься. Там очень плотный захват.

— Ты можешь сказать, что в вашем зале Ислам сейчас просто на другом уровне в грэпплинге по сравнению с остальными?

— Да, по сравнению со всеми ребятами в зале он на другом уровне. Физически очень сильный, в партере очень хорошо контролирует, у него в арсенале много фишек, не только этот ручной треугольник.

— Хабиб и Ислам, пожалуй, два лучших бойца в истории UFC по контролю в партере. Было много хороших борцов, но никто не держит на земле так, как они. Вот ты сам борец, самбиcт, в одном зале много лет с ними. Почему у тебя нет такого контроля, что не хватает?

— Думаю, это не за счет физики, а, наверное, за счет технических действий. В чем-то они лучше, чем я. И, может быть, я меньше работаю над партером. У них распределение веса, конкретные завязки — лучше, чем у меня. Как, где, что удержать, бывает, соперник поднимается — закинуть ногу.

В ночь на 6 ноября Уланбеков подерется с Нейтом Мейнессом на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.