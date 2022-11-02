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2 ноября, 23:10

Тагир Уланбеков отреагировал на то, что Хабиб назвал его «долбариком»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на то, во время боя с Тимом Эллиотом Хабиб Нурмагомедов из угла обозвал его «долбариком».

— Хабиб в бою с Эллиотом кричал тебе из угла: «Не стой на месте, работай, долбарик!». Это его фирменное такое слово-пинок — «долбарик»?"

— Да не, не фирменное, не применяет его [в зале]. Просто, похоже, в этом бою на эмоциях сильных был и крикнул.

Поединок Уланбекова с Эллиоттом состоялся 6 марта 2022 года. Россиянин уступил американцу единогласным решением судей.

В ночь на 6 ноября Уланбеков подерется с Нейтом Мейнессом на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Тагир Уланбеков
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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