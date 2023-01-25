Тактаров дал совет Петру Яну перед боем с Двалишвили

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили.

«В первом же бою Ян деклассировал Алджамейна Стерлинга, потому что на него настроился. Во втором поединке он помнил, что его деклассировал и настроя такого не было, потому получилось, что два раунда он в партере был зажат треугольником вокруг пояса. Здесь такого не будет, потому что Петр настроится.

Ему бы хорошо работать, как спортсмены из Советского Союза. Мы не делали никакого треш-тока, потому что это дешево и на это никто не ведется. Просто нужно молча прийти и без лишних слов победить. После боя, при желании, можно говорить, что хочешь. Разговор до поединка отбирает силы. Я заметил в футболе, что Лионель Месси играет, не болтая лишнего. Он всегда настроен. А наши футболисты могут много говорить, но мало делать. Как только выходишь и делаешь шоу одного артиста, морально пытаешься всех деклассировать, соперник в конце забьет пару голов и решит вопрос», — приводит Metaratings слова Тактарова.

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили состоится 11 марта на турнире UFC Fight Night 221, который пройдет в Лас-Вегасе (США).