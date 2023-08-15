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Тактаров — Монсон: время начала и где смотреть прямой эфир боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Поединок Тактарова и Монсона пройдет 18 августа в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Джефф Монсон.
Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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18 августа бывший чемпион UFC, актер и режиссер Олег Тактаров проведет поединок с чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффом Монсоном на боксерском турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию боя Тактаров — Монсон. Их поединок начнется после 23.00.

На счету 55-летнего Тактарова по прозвищу «Русский Медведь» в ММА — 17 побед, 5 поражений и две ничьи. Свой последний бой россиянин провел 11 апреля 2008 года. Тогда Тактаров победил сабмишном Марка Керра на YAMMA — Pit Fighting 1.

У 52-летнего Монсона по прозвищу «Снеговик» в ММА — 60 побед, 26 поражений, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся (29 октября 2022 года против Александра Иллясова на Draka MMA).

Дацик — Томпсон и Тактаров — Монсон: дата и расписание турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Бокс
Джефф Монсон
Олег Тактаров
ММА
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