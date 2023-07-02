Тактаров: «Фахретдинов скромничал первые два боя в UFC, а сейчас бы он всех разорвал»

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров отреагировал на победу своего соотечественника Рината Фахретдинова над американцем Кевином Ли.

«Быстрая и уверенная победа Фахретдинова меня не удивила. Если бы я хоть чуточку за него волновался, был бы в Лас-Вегасе, но если ему дадут бой в Абу-Даби на номерном турнире, где больше волнение и психологическое давление, то я готов его поддержать там лично. У Рината функциональный потенциал гораздо выше, чем все думали. Он скромничал первые два боя, а сейчас скромность прошла и надо рвать вперед. Сегодня ночью ему можно было давать любого соперника из дивизиона. Он бы всех разорвал, кого-то позже, кого-то быстрее. Он стал гораздо сильнее после первых двух боев, так как было нужно время на адаптацию к американской лиге. Третий бой — это результат этой адаптации», — цитирует Тактарова MMA.Metaratings.ru.

2 июля Фахретдинов в предварительном карде UFC on ESPN 48 победил Кевина Ли сабмишеном на 55-й секунде первого раунда. Теперь на счету 31-летнего россиянина 21 победа и одно поражение в ММА.