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Сегодня, 16:10

Тактаров: «Я спокоен за Петра Яна. У Двалишвили партер хуже, чем у Стерлинга»

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Экс-чемпион UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от боя между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Я почему-то спокоен за Петра. Если брать технические аспекты, то я считаю, что у Стерлинга партер лучше, чем у Двалишвили. Борьба — это такая вещь, что надень на этих чемпионов кимоно или куртку, и я даже могу выйти и победить их. А вот бороться голыми и потными я начал буквально за шесть месяцев до моего чемпионства в UFC. В кимоно мне не надо давать шанс на ошибку, потому что ее не будет. Это сотни тысяч раз отрепетировано. Но здесь все по-другому, поэтому в борьбе очень много нюансов», — цитирует Тактарова Metaratings.ru.

Поединок между бойцами состоится в воскресенье, 12 марта. 30-летний Ян проиграл два свои последних боя в UFC американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-za-yana-ya-spokoen-u-dvalishvili-parter-khuzhe-chem-u-sterlinga-233531/
Мераб Двалишвили
Олег Тактаров
Петр Ян
ММА
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