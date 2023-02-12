Тактаров: «Ислам Махачев оставляет прекрасное наследие»

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров поделился с «СЭ» эмоциями от победы Ислама Махачева над Александром Волкановски в поединке турнира UFC 284.

«Да, в пятом раунду Махачев подустал и был растерян. Он пропустил болезненный удар практически в шею, неприятный удар. Если бы там был Дана Уайт и у него было бы желание сделать Волкановски чемпионом, то могли дать ему победу. Но судьи объективно дали оценки. Ислам Махачев — самый сильнейший боец планеты за последние три года точно. Не надо смотреть на рекорд, нужно смотреть на наследие. Для меня Ислам Махачев оставляет прекрасное наследие. У него прекрасные фанаты, вежливые и культурные», — сказал Тактаров «СЭ».

Россиянин одержал победу по итогам пятираундового поединка единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Махачев впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес Волкановски первое поражение в UFC.