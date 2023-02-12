0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:22

Тактаров: «Ислам Махачев оставляет прекрасное наследие»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров поделился с «СЭ» эмоциями от победы Ислама Махачева над Александром Волкановски в поединке турнира UFC 284.

«Да, в пятом раунду Махачев подустал и был растерян. Он пропустил болезненный удар практически в шею, неприятный удар. Если бы там был Дана Уайт и у него было бы желание сделать Волкановски чемпионом, то могли дать ему победу. Но судьи объективно дали оценки. Ислам Махачев — самый сильнейший боец планеты за последние три года точно. Не надо смотреть на рекорд, нужно смотреть на наследие. Для меня Ислам Махачев оставляет прекрасное наследие. У него прекрасные фанаты, вежливые и культурные», — сказал Тактаров «СЭ».

Россиянин одержал победу по итогам пятираундового поединка единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Махачев впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес Волкановски первое поражение в UFC.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Олег Тактаров
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Камил Гаджиев — о победе Махачева: «Ислам математически выиграл у Волкановски»
Махачев — Волкановски: видеообзор главного боя UFC 284
Ислам Махачев: «Джон Джонс отличный боец, но я больше заслуживаю быть лучшим»
Ислам Махачев: «Хабиб позвонил и говорит: «Когда спину забрал, почему не попытался наверх перейти?»
Ислам Махачев рассказал, какие ошибки в бою с Волкановски он совершил
Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне весовых категорий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дмитрий Бикрев: «На Махачева давила ответственность, что можно проиграть коротышке в Австралии»

Артем Тарасов: «До последнего не верилось, что Махачев победит, думал, его засудят»