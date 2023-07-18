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Сегодня, 11:47

Тактаров рассказал, когда получил предложение о проведении боя с Монсоном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на слова американского бойца ММА Джеффа Монсона, анонсировавшего бой между ними.

«По возможному поединку с Джеффом Монсоном мы еще не пришли к соглашению. Там надо обсудить еще кучу нюансов, а предложение я получил только вчера. Сейчас нахожусь в процессе переговоров. Кроме этого работаю над проектом в кино», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

18 июля Монсон заявил «СЭ», что 4 августа проведет бой против Тактарова в Москве.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-predlozhenie-podratsya-s-monsonom-poluchil-tolko-vchera-266950/
Джефф Монсон
Олег Тактаров
ММА
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