Тактаров считает, что сейчас Волков сильнее Павловича

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал возможное противостояние россиян Александра Волкова и Сергея Павловича в тяжелом дивизионе UFC.

«В тяжелом весе сейчас четыре топа, включая Волкова и Павловича и группа сильных ребят, которых к топам нельзя причислять. Я пользуюсь информацией, которую мне давали спарринг-партнеры Волкова и Павловича, люди, работавшие с ними несколько лет назад. Исходя из этих мнений и даю свои прогнозы. Сейчас Волков сильнее, чем Павлович. Если бы у них был бой, Волков был бы лучше в стойке и в партере и не хуже в борьбе, при всем уважении к Павловичу, которого я также считаю нашим будущим и очень перспективным бойцом. Когда Волков уйдет, мы все будем на него молиться в тяжелом весе. Я бы хотел полного доминирования российских бойцов, и чтобы если бой Волкова и Павловича состоится, то за титул. Чтобы они оба заработали большие деньги, а мы с вами гордились, что это наш финал. Павловича я лично не знаю, а Волков мне ближе. Я вижу как он совершенствуется, как окреп психологически. Побывав у него дважды в углу, я понял, насколько силен этот человек, когда подходит к бою в правильной кондиции», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

В обновленном рейтинге UFC в тяжелом весе Павлович занял первое место.

34-летний Волков идет на серии из двух побед нокаутами — над Жаирзиньо Розенструйком и Александром Романовым.