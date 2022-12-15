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15 декабря, 18:53

Тактаров стихами ответил на обвинение Грина в адрес Махачева: «У блогеров полно уловок, как чемпиона обосрать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Олег Тактаров.
Фото Global Look Press
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Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание Бобби Грина, который намекнул, что россиянин Ислам Махачев употребляет допинг.

55-летний экс-боец ответил Грину стихотворением (орфография и пунктуация автора сохранены):

«Ах, если б технику такую Боб Грин когда-нибудь имел
То по-другому б пел, я чую.
Про годы тренировок пел
Ты можешь бегать чуть быстрее огромным стать как Кевин Рендельман
Кто принимал, тому виднее
Но организм заплатит за обман.
Жить интересно и за сорок
по мне, так даже за 50(ат)
Не уставать, совет — побольше горок
Стань лучшим в партере — соперник смят
Кликбейтинг (левый заголовок)
Меня заставил это написать
У блогеров полно уловок
Как Чемпиона обосрать», — написал Тактаров корреспонденту «СЭ».

Бобби Грин дрался с Махачевым 26 февраля нынешнего года на турнире UFC Fight Night 202 и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Ислам Махачев
Олег Тактаров
UFC
ММА
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