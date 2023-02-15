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Сегодня, 12:33

Тактаров об обвинениях Махачева в использовании капельниц: «Ислам — чистый»

Константин Белов
Корреспондент
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Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» новость о том, что российский боец UFC Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Махачев — чистый. Я искренне не понимаю запрет на капельницы. Вот выпил ты воды, а она может войти через вену — это будет гораздо эффективнее. Не понимаю, зачем все это делают, но им, наверное, виднее. Тем более, использование капельницы еще надо доказать. Не думаю, что в титульном бою ребята настолько рисковали, зная, что есть запрет на капельницы», — сказал Тактаров «СЭ».

После победы Махачева над австралийцем Александром Волкановски в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 284, который прошел 12 февраля, россиянина обвинили в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед боем.

Использование капельниц для восстановления водного баланса после сгонки веса является запрещенным методом, поскольку это может быть использовано для скрытия следов употребления допинга. По правилам Антидопингового агентства США (USADA) любой боец, нарушивший запрет на использование запрещенных веществ, может быть дисквалифицирован на срок до двух лет.

Ранее в USADA выступили с заявлением по ситуации с Махачевым.

Алекс Волкановски и&nbsp;Ислам Махачев. Махачева подозревают в мошенничестве перед боем с Волкановски. Российский чемпион нарушил правила USADA?

Ислам Махачев
Олег Тактаров
UFC
ММА
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