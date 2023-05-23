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Сегодня, 17:09

Тактаров уверен в победе Фахретдинова в бою против Кевина Ли

Алина Савинова
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Первый российский обладатель пояса UFC Олег Тактаров высказался о предстоящем бое в UFC россиянина Рината Фахретдинова с американцем Кевином Ли.

«Я уверен, что Ринат выиграет этот бой. Кевин Ли хоть и обладает большим опытом, но Ринат уже готов к бойцам такого уровня. Он уже находится на таком этапе карьеры, когда ему можно давать любого соперника. Если я окажусь в Америке в этот момент, то буду готов снова поддержать его во время боя. Я дважды выводил Рината на бой, и оба раза он побеждал», — цитирует Тактарова Metaratings.ru.

Поединок между Фахретдиновым и Кевином Ли состоится 1 июля в турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе. На счету 31-летнего россиянина 20 побед и 1 поражение в ММА. В активе 30-летнего американца 19 побед и 7 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-fakhretdinovu-mozhno-davat-lyubogo-sopernika-on-vyigraet-u-kevina-li-253359/
Олег Тактаров
ММА
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