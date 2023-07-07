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Сегодня, 17:56

Тактаров высказался о предстоящем противостояния между Волковым и Туивасой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров высказался по поводу предстоящего противостояния между россиянином Александром Волковым и австралийцем Таем Туивасой.

«Сильные стороны Туивасы в данном бою — это выступление дома и адаптация и акклиматизация Волкова. Если бы бой был в другой части земного шара, я был бы уверен почти на сто процентов в победе Александра, как в предыдущем бою был уверен в успехе Рината Фахретдинова. Волков сейчас настолько силен, что его слабые стороны стали сильными. Я бы хотел быть рядом с ним в этом бою, но лететь в Австралию — это не ближний свет и не знаю, будет ли такая возможность. Александр должен закончить свой бой почти также легко, как предыдущие два боя с Жаирзиньо Розенстрайком и Александром Романовым. Он поменял свои тренировки, поменял подход ко всему, поменялся, как личность», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что перелет в Австралию станет проблемой для Волкова.

«Я вспоминаю, как выступал в Бразилии, а потом летел в Японию и каким разобранным себя чувствовал, когда туда прилетал, а надо выступать на четвертый день. Там остается даже не 30 процентов от тебя, а выходит совсем другой человек. Поэтому Александру надо приехать минимум за три недели, потратиться на гостиницу, адаптацию и подготовку и ожидать, что соперник ринется в бой, потому что ему нужно будет ублажать свою публику. Выступая дома, ты тоже нервничаешь, и у Волкова есть все шансы поймать его на этом нервяке. Бить надо будет как конь копытом, потому что дома и стены помогают и чтобы свалить такого человека дома нужна будет сила удара вдвое больше», — добавил Тактаров.

Российский тяжеловес UFC Александр Волков подерется с австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC 293 в Сиднее.

34-летний Волков идет на серии из двух побед нокаутами — над Жаирзиньо Розенструйком и Александром Романовым.

30-летний Туиваса в последних двух боях потерпел поражения нокаутом — от Сирила Гана и Сергея Павловича.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-edinstvennyi-kozyr-tuivasy-v-boyu-s-volkovym-vystuplenie-doma-264287/
Александр Волков (единоборства)
Тай Туиваса
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