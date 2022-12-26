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Сегодня, 12:00

Тренер — о реакции Дзюбы на вызов Емельяненко: «Артем сказал: «Да я готов»

Тренер бойцов UFC рассказал, как Дзюба отреагировал на вызов на бой от Александра Емельяненко
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Тренер бойцов UFC Тарас Кияшко рассказал, как бывший футболист сборной России Артем Дзюба отреагировал на вызов на бой от Александра Емельяненко.

— Вы хорошо знакомы с Артемом Дзюбой. Как он отреагировал на вызов от Александра Емельяненко?

— Мы на самом деле посмеялись, и Артем сразу сказал: «Да я готов». Но в первую очередь его сейчас интересует профессиональная карьера. Если бы он решил уже закончить с футболом, думаю, мы бы согласились, он бы потренировался, лагерь сделал и с удовольствием подрался там. Артема долго просить не надо. Но, поскольку для него сейчас важен футбол, вся ставка на футбол. А это для Емельяненко шанс в очередной раз привлечь к себе внимание на имени Артема, — сказал Кияшко в разговоре с «СЭ».

Артем Дзюба
Александр Емельяненко
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