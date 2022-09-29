Тарасов — о бое с Коваленко: «Мне главное, чтобы был зритель доволен»

Боец Артем Тарасов рассказал о подготовке к бою со Святославом Коваленко в рамках «Бойцовского турнира РЕН ТВ».

«Акцент даю на красивый бой. Мне главное, чтобы был зритель доволен, а я готов драться где угодно, мне без разницы. Я не знаю, какая у меня школа, у меня школа «блогер» называется — снимать видео. Я буду использовать все то, что необходимо для победы. У нас есть план с тренером, но рассказывать его сейчас перед боем я не намерен. Бой будет очень интересным, я постараюсь сделать все, чтобы бой был интересным», — приводит РЕН ТВ слова Тарасова.

Бой состоится 30 сентября в Москве. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на РЕН ТВ.

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