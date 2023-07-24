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Сегодня, 22:42

Тарасов пожелал Дацику победы в бою с Томпсоном

Виталий Косик
Корреспондент
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Видеоблогер Артем Тарасов пожелал российскому бойцу MMA Вячеславу Дацику удачи в бою против британца Оли Томпсона.

«На самом деле, Вячеслав Дацик сильно изменился, круто наблюдать, как социальная лестница — как он поднялся со дна до тех, кем сейчас является. Я желаю тебе победы, я знаю, что ты выйдешь, удиви всех в очередной раз», — заявил Тарасов РЕН ТВ.

Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

23 июня Дацик проиграл казаху Галымжану Жасланову решением большинства судей. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
ММА
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