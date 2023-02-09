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Сегодня, 17:21

Тарасов считает, что Емельяненко проиграл Бейдеру из-за возраста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец Артем Тарасов высказался о поражении россиянина Федора Емельяненко в прощальном бое против американца Райана Бейдера.

«Федор уже столько сделал для своего наследия, что этого поражения многие и не заметят. Он запомнился очень большой личностью. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл. Но, как показывает практика, 46-летний мужик не может победить более молодого чемпиона Bellator. К сожалению, это возраст. Федор все доказал, он дрался с лучшими бойцами, были такие имена, с которыми даже Хабиб Нурмагомедов не дрался, — в его соперниках были те, кто в свое время являлись топами. Такое его выступление огорчило, но не скажу, что это трагедия. Будем пересматривать старые бои Федора и наслаждаться ими. А его последний бой... Все понятно, мы не молодеем», — приводит слова Тарасова «Газета.Ru».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/09/19703167.shtml?updated
Артем Тарасов
Федор Емельяненко
ММА
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