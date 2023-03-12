Тарасов считает, что Ян не прогрессирует

Российский боец Артем Тарасов прокомментировал поражение экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна в главном поединке турнира UFC Fight Night 221 от грузинского бойца Мераба Двалишвили.

«Перед боем я говорил, что Петр Ян может проиграть, потому что команда его соперника нашла против него лазейку. Такое ощущение, что он не прогрессирует. Потому что когда он зашел в UFC, то немного остановился — прогресса не видно в боях, а раньше он сверкал. Сравнивая с его прошлыми боями, становится понятно, что ему тяжело работать с лучшими бойцами планеты. Думаю, тренерский состав должен провести работу, и психологическую. Давление на россиян все-таки идет. Это Исламу Махачеву без разницы: вышел — и победил. Психология очень сильно влияет», — приводит слова Тарасова «Газета.Ru».

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей, это поражение стало для него третьим подряд. Ранее он уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.