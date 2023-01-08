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Сегодня, 14:49

Татьяна Суарес встретится с Монтаной Де Ла Розой 25 февраля на UFC Fight Night 220

Давид Хачатрян
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Непобежденный боец UFC, представительница соломенного веса Татьяна Суарес (8-0) вернется в октагон в поединке против Монтаны Де Ла Розы (12-7) на UFC Fight Night 220. Турнир состоится 25 февраля в Лас-Вегасе, США, пишет Sherdog.

Суарес провела в UFC четыре боя. В прошлом поединке она одолела Нину Нуньес (11-7) единогласным решением судей. Бой состоялся 8 июня 2019 года на UFC 238 в Чикаго, США.

Де Ла Роза прошлый бой проиграла Мэйси Барбер (11-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 23 апреля 2022-го на UFC Fight Night 205 в Лас-Вегасе, США.

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