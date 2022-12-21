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Сегодня, 07:58

Тайла Сантос подерется с Эрин Бланчфилд 18 февраля на UFC Fight Night 219

Давид Хачатрян
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Бывшая претендентка на пояс чемпиона в наилегчайшем весе Тайла Сантос (19-2) встретится с 10-м номером рейтинга Эрин Бланчфилд (10-1) 18 февраля на UFC Fight Night 219 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Сантос в прошлом бою проиграла Валентине Шевченко (23-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46). Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур

Бланчфилд провела в UFC четыре боя, и все выиграла. В прошлом поединка она одолела Молли Маккэнн (13-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке, США.

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