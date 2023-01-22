Тайсон Фьюри хочет, чтобы Майк Тайсон был рефери его боя с Нганну

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что проведет следующий бой против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3), если чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) не подпишет контракт.

«Франсис Нганну, я знаю, что у тебя закончился контракт с UFC. Хочешь заработать больших денег? Приходи к «Цыганскому королю», — сказал Фьюри Seconds Out. — Давай устроим большой бой за право называться самым устрашающим человеком на планете. Давай устроим бой в клетке, в перчатках 4 унции, и пусть рефери будет Майк Тайсон. Если мы не подпишем контракт на бой века с Усиком, то следующий бой я проведу против Нганну».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.