Тайсон Фьюри рассказал, почему бой с Усиком не состоится в этом году

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) сообщил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) отказался выходить на ринг до конца года.

«Я дрался в апреле. Глупо было бы ждать средневеса до апреля следующего года, — сказал Фьюри в интервью Behind The Gloves. — Почему я должен не драться целый год? Я боксер. Если я могу драться, то дайте мне эту возможность. Усик не хотел, чтобы его побил Цыганский Король. Он вернулся в Украину. Пусть он немного подкачается, побольше ест мяса, чтобы драться со мной».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания. Следующий бой он должен провести против Дерека Чисоры (33-12) 3 декабря.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.