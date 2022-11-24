Тейшейра — о решении сделать бой Анкалаева титульным: «Почувствовал от UFC неуважение»

Бывший чемпион UFC Гловер Тейшейра объяснил, почему не примет участия в титульном поединке после снятия Иржи Прохазки.

«Мне предложили Анкалаева, потому что Иржи был травмирован. Поскольку у него совершенно другой стиль, а мы уже несколько месяцев проводим тренировочный сбор с Иржи, я попросил дополнительное время. Я попросил их провести бой в Бразилии. Я сказал им, что буду драться с Анкалаевым в Бразилии, чтобы у меня было еще несколько недель, чтобы разбить лагерь специально для этого парня. Они сказали, что бой должен состояться в Вегасе, поэтому я ответил, что буду драться с Яном в Вегасе, потому что раньше я тренировался в его стиле. Они сказали: «Ты уже бил Блаховича, а ему 39 лет». Я такой: «Ты что, шутишь? Мне 43 года».

Я почувствовал в свою сторону небольшое неуважение. Учитывая все, что я сделал для этой компании. Мне немного грустно из-за всей этой ситуации. Почему они не позволили мне драться с Яном? Это снова бой двух ветеранов, но он будет продаваться больше, чем этот бой с Анкалаевым. Мы два тяжелоатлета. Продали бы точно больше, никакого неуважения к Анкалаеву. Он просто не так известен здесь, в Америке», — сказал Тейшейра на YouTube-канале Super Lutas.

Иржи Прохазка отказался от поединка с Гловером Тейшейрой из-за серьезной травмы плеча. Чех освободил пояс — за вакантный титул на турнире UFC 282 побьются Магомед Анкалаев и Ян Блахович.