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Сегодня, 09:28

Тейшейра рассказал, как ему предложили подраться за титул: «Меня позвали за кулисы»

Давид Хачатрян
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43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) заявил, что не рассчитывал получить титульный бой на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

«Меня просто позвали за кулисы. Я подошел, поговорил с Хантером [Кэмпбеллом] и Микки [Мэйнардом], и они спросили меня, не хочу ли я подраться за титул. Я сказал «Погнали!» прежде, чем они назвали имя соперника», — сказал Тейшейра в интервью MMA Underground.

Тейшейра встретится с 6-м номером рейтинга UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом (11-1) в бою за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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