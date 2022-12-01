Гловер Тейшейра: «Думаю, Анкалаев победит Блаховича, хотя Ян очень хорош против контрпанчеров»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра поделился прогнозом на поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича.

«Думаю, Анкалаев выиграет у Яна, хотя я говорил, что и Адесанья выиграет у Яна. Ян — очень хитрый боец, очень хорошо дерется с контрпанчерами, и Анкалаев — контрпанчер. Борьба у Анкалаева лучше, он может перевести его... Не знаю, он очень мощный боец. Думаю, он выиграет», — сказал Анкалаев на шоу The MMA Hour.

Поединок Блаховича и Анкалаева за вакантный пояс в полутяжелом весе пройдет 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.