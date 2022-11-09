Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:49

Ти Джей Диллашоу назвал бойцов, которые победят Стерлинга

Давид Хачатрян
Telegram Новости

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (17-4) считает, что Мераб Двалишвили (15-4) и Генри Сехудо (16-2) могут побить Алджамейна Стерлинга (21-3), потому что они сильны в борьбе.

«Мне кажется, что товарищ Стерлинга по команде, Мераб Двалишвили, победит его, — сказал Диллашоу на The MMA Hour. — В топе есть парни, которых Стерлинг может победить, потому что у них плохой грэпплинг. Некоторые бойцы не смогут справиться с его борьбой. Он может выбрать удобных соперников и продолжать оставаться на вершине, но он — не очень опасный боец. Стерлинг — не тот, кто может отправить тебя в нокаут.
Генри Сехудо мог бы дать Стерлингу хороший бой. У него отличная борьба, и его удары намного сильнее ударов Стерлинга. 90 процентов ударов Стерлинга — это удары ногами».

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

0
Читайте также
«Меня убедили — это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге
Дочь и зять Тутберидзе не могут приехать в Россию. Что происходит?
СМИ опровергли слухи о причинах ухода Сунака с конференции ООН
Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против национализации компании
Республиканцы минимально опережают демократов на выборах в палату представителей
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер Веласкеса отреагировал на освобождение Кейна из тюрьмы

Международная федерация смешанных единоборств в декабре обсудит допуск россиян на турниры