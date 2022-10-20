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Сегодня, 15:52

Ти Джей Диллашоу назвал себя величайшим бойцом легчайшего веса UFC

Давид Хачатрян

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (17-4) уверен, что в легчайшем дивизионе нет бойца, у которого резюме лучше, чем у него.

«Я уже считаю себя величайшим бойцом легчайшего веса в истории, — сказал Диллашоу на пресс-конференции. — За мной все рекорды, и я продолжаю править. Эта победа [над Стерлингом] укрепит мое наследие. Назовите мне парня, у кого сейчас лучше резюме. Я лучший в своей весовой категории. Я не дрался с бойцами ниже первой пятерки рейтинга с 2014 года. Я на вершине».

Диллашоу подерется с Алджамейном Стерлингом (21-3) в со-главном поединке вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби.

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