Ти Джей Диллашоу: «То, как Стерлинг выиграл пояс, было жалким зрелищем»

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (17-4) прокомментировал слова Алджамейна Стерлинга (21-3), который заявил, что Диллашоу выйдет на бой, предварительно приняв запрещенные препараты.

«Он уже придумывает оправдания, — сказал Диллашоу в интервью MMA Fighting. — Он знает, что ему предстоит. Он знает, что перед ним буду стоять я, готовый оторвать его гребаную голову. Этим [обвинением] он создает оправдание на случай, если проиграет.

Трудно любить этого парня. Наверное, он не такой уж и плохой, но он явно в себе неуверен. Он должен так себя вести, потому что дерется против меня — бойца, готового его переехать. То, как он выиграл пояс, было жалким зрелищем. Да, он защитил титул, но эта была его единственная настоящая победа против топ-оппонента.

Мне просто нужно зайти в клетку и выполнить свою работу. Я буду стремиться к тому, чтобы стать бойцом с наибольшим количеством финишей в истории легчайшего веса. У нас в дивизионе есть такие парни, как Марлон Вера, которые нокаутируют людей налево и направо. Поэтому мне нужно поднажать, и, черт возьми, драться чаще, чем раз в год.

Какие будут заголовки после боя со Стерлингом? Доминирующее выступление, трехкратный чемпион мира".