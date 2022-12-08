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Сегодня, 09:50

Тилл рассказал, как встретился с Веттори в Таиланде: «Подумал, что начнется драка»

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Даррен Тилл (18-4) сообщил, что Марвин Веттори (18-5) оказался добрым парнем в жизни, несмотря на все его словесные перепалки с Тиллом в Twitter.

«Я боролся в клетке Tiger Muay Thai и заметил, как входит здоровенный детина, — сказал Тилл в интервью talkSPORT. — Я подумал: «Кто, черт возьми, это такой?» Он обернулся. Это был Марвин Веттори. Я такой: «Оу, черт, сейчас начнется».
Мы пожали друг другу руки и сразу же приступили к работе. Мы вместе тренировались, несмотря на то, что можем встретиться в реальном бою. Я один из тех, кто газует на всех, и когда я вижу этого человека вживую, я понимаю, что это просто бойцовское соперничество. Не нужно принимать мои слова слишком близко к сердцу.
Я думал, что Марвин на меня зол, но он был мега-крутым. Он один из самых милых парней. Возможно, однажды мы подеремся, но я не могу сказать о нем ничего плохого после нашей личной встречи».

Тилл встретится с Дрикусом дю Плесси (17-2) 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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