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Сегодня, 15:09

Тим Цзю: «Подарю фанатам зрелищную победу нокаутом»

Давид Хачатрян
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Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) уверен, что он сможет нокаутировать Тони Харрисона (29-3).

«Я не могу недооценивать Тони Харрисона, но с учетом того, как я тренируюсь, у меня нет сомнений, что подарю фанатам зрелищную победу нокаутом, — приводит слова Цзю Boxing Scene. — Большое уважение Тони, что он принял вызов и приехал в Австралию, но он вернется домой с пустыми руками.

Кроме того, я очень доволен, что мои фанаты в США смогут посмотреть бой на Showtime. Надеюсь, они готовы оценить эту атмосферу и посмотреть увлекательное противостояние".

Цзю и Харрисон встретятся 12 марта в Австралии. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Бокс
Тим Цзю
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