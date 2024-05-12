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Сегодня, 01:24

Тимур Никулин заменит Ибрагима Исламова в бою с Яковым Букиным на турнире Ural FC 7

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный боец Тимур Никулин заменит Ибрагима Исламова в поединке с россиянином Яковым Букиным. Это противостояние по правилам К1 в полусреднем весе будет со-главным на турнире Ural FC 7.

Никулин владеет поясами Hardcore Boxing и Hype Reality. Букин проводил поединки в «Наше дело», Хайп FC, RUH.

Возглавит шоу Ural FC 7 поединок по правилам ММА в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалевым и бразильцем Дугласом Рибейро.

Турнир Ural FC 7 пройдет 23 мая в Тольятти и приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности.

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