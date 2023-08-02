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Сегодня, 12:51

Валиев: «Есть большая вероятность, что я вернусь в UFC»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Тимур Валиев рассказал, что может снова подписать контракт с UFC.

«Конечно, конечно, есть большая вероятность того, что я вернусь в UFC, — сказал Валиев «СЭ». — Для этого я пришел в The Ultimate Fighter, для этого я тренируюсь и нахожусь в лучшей форме».

Валиев принял участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter 31, где тренерами были Майкл Чендлер и Конор Макгрегор. Россиянин попал в команду Чендлера. В первом этапе Валиев победил Тревора Уэллса, а в полуфинале уступил Брэду Катоне. Тимур ранее выступал в промоушене Даны Уайта: он одержал две победы, один раз проиграл, а еще один поединок признан несостоявшимся.

Конор Макгрегор, Тимур Алиев. «Камеры появляются — у Конора сразу грудак вперед». Реалити-шоу TUF изнутри: детали от российского бойца Валиева

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