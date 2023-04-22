Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:47

Тимур Золотой: «Шлеменко и Эномото порадовали публику зрелищем»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Чемпион кулачной лиги Hardcore FC Тимур Мусаев по прозвищу Золотой поделился впечатлениями от поединка Александра Шлеменко против швейцарца Ясуби Эномото.

«Эномото и Шлеменко выдали отличный бой! — сказал Мусаев в комментарии для «СЭ». — К сожалению, не смог его посмотреть внимательно, так как во время трансляции приходилось постоянно отвлекаться. Но из тех моментов, что видел — была рубка кость в кость. Также мне показалось, что бой получился конкурентным, хотя видел, что в интернете подавляющее количество комментариев о том, что решение судей было в корне неверным. Опять же — из того, что видел, мне так не показалось. Не показалось, что бой был в одни ворота. Но я обязательно его сегодня пересмотрю, чтобы составить свою картину. В любом случае поздравляю обоих бойцов с эффектным выступлением. Порадовали публику зрелищем, а это главное!»

Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей по итогам трехраундового боя по правилам кикбоксинга, который состоялся 21 апреля на турнире РЕН ТВ в Москве.

Александр Шлеменко
0
Читайте также
Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой
Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком
В МИД РФ заявили о решении Германии выслать российских дипломатов
«РВ» показала бегущую от российского танка украинскую пехоту
23 апреля — Красная горка (Антипасха): что это за праздник и как его отмечать
Жителей 17 многоэтажек в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калмыков — о бое Шлеменко с Эномото: «Честно признаюсь, не знаю, кто выиграл»

Василевский заявил, что Шлеменко боится уйти в запой после поражения от него