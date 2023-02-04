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Сегодня, 17:08

Тищенко назвал сильные стороны Усика и Фьюри перед их поединком

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался о сильных сторонах украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри в преддверии их поединка.

«Сила Усика в технике. Александр — более мастеровитый, более правильный боксер; опытный, олимпийский чемпион. Может выиграть за счет работы ног, выбора оптимальной дистанции. Его соперник очень нестандартный. Основное преимущество Фьюри — нестандартность. Он наносит удары из-под разных углов, хорошо функционально готов, «дыхалка» у него хорошая. Выносливость на уровне — вспомните, как он дважды поднимался после падений и возвращался в бой против Деонтея Уайлдера.

На 100% уверен, что поединок продлится все 12 раундов, но вот победителя сложно предсказать. Даже в процентном соотношении», — цитирует Тищенко «Газета.Ru».

Бой между Усиком и Фьюри пройдет 29 апреля. Место проведения поединка будет определено в ближайшее время. На данный момент организаторы выбирают между двумя вариантами — Саудовской Аравией и Великобританией.

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/04/19661011.shtml
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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