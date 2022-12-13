Тищенко — о признании Бивола боксером года: «WBA доказала этим решением, что политика остается в стороне»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко отреагировал на признание Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) россиянина Дмитрия Бивола боксером года.

«Конечно, приятно получать такие награды и признание. Он заслужил это признание, у него в этом году была одна из самых ярких побед — над Саулем Альваресом, лидером всех рейтингов. И Дмитрий доказал, что он сильнее, смог победить на чужой территории и очень достойно выступил. Здорово, что именно российский боксер удостоился этой награды. WBA доказала этим решением, что политика остается в стороне и они выбирают лучшего исключительно по спортивному принципу», — цитирует Тищенко «Газета.Ru».

В текущем году Бивол провел два поединка. В мае россиянин единогласным решением судей победил мексиканского боксера Сауля Альвареса. А в ноябре он одержал победу над другим представителем Мексики — Хильберто Рамиресом. 31-летний Бивол остается непобежденным: на его счету 21 выигранный бой в профессиональной карьере, 11 из которых он заканчивал нокаутом.