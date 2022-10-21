Тищенко ожидает яркой победы Яна над О'Мэлли

Двукратный олимпийский чемпиона по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли в рамках UFC 280.

«Я ожидаю яркой победы Яна. Петр — боец более высокого уровня. Он обладает лучшим набором навыков и более сильным ударом. Последнее поражение Яна было достаточно спорным, на мой взгляд. И мне кажется, такие проигрыши делают по-настоящему хороших спортсменов только сильнее. Сейчас Петр должен выйти и доказать, что он по-прежнему претендует на чемпионский пояс. Поединок с О'Мэлли станет своеобразной проверкой амбиций российского бойца и его готовности биться за титул. Хочу верить, что Ян ее успешно пройдет и в следующем бою сразится за чемпионский пояс», — приводит слова Тищенко Vprognoze.ru.

Бой Ян — О'Мэлли в основном карде UFC 280 пройдет 22 октября, в ОАЭ. В главном поединке встретятся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.