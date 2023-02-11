Тищенко рассказал, какой фактор может стать решающим в поединке россиянина Махачева с австралийцем Волкановски

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Встречаются два чемпиона, а это значит, что их поединок будет интересным. Ожидаю, что наш чемпион Махачев окажется сильнее.

Один хороший специалист по боксу как-то сказал, что когда встречаются два сильных бойца примерно одинакового высокого уровня, то всегда победит тот, который тяжелее. Он будет обладать достаточно серьезным преимуществом перед соперником. И я, в целом, с этим согласен», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

Бой Махачева и Волкановски состоится 12 февраля и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.