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Сегодня, 10:50

Тищенко считает, что победа над Волкановски приблизила Махачева к Хабибу

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы Ислама Махачева над Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Конечно, приятно, что наш боец победил. Рад за него. Тем более бой с соперником проходил на чужой территории. Наверное, теперь Махачев поднялся в рейтинге, теперь он первый номер в UFC. Где-то приближается к Хабибу и лучшим российским бойцам», — сказал Тищенко «СЭ».

Россиянин одержал победу по итогам пятираундового поединка единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

Пресс-служба UFC сообщает, что Ислам Махачев после этой победы переместился на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий. Раньше его занимал Алекс Волкановски.

Алекс Волкановски и&nbsp;Ислам Махачев. Махачев победил, но Волк украл десерт

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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