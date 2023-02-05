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Сегодня, 14:58

Тищенко: «Было понятно, что Емельяненко далеко не тот чемпион, который раньше всех громил»

Алина Савинова
Федор Емельяненко.
Фото USA Today Sports
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Двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу Алексей Тищенко высказался о поражении российского бойца ММА Федора Емельяненко в последнем поединке в карьере.

«Я хочу сказать, что всему свое время, и конечно, оно неумолимо и беспощадно для спортсменов. Понятно давно, что лучшие годы Емельяненко были позади. По выступлениям было понятно, что он далеко не тот чемпион, который раньше всех громил», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

46-летний Емельяненко проиграл Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. Американец нокаутировал россиянина в первом раунде спустя 2 минуты и 30 секунд после начала боя. Этот поединок стал для Емельяненко последним в профессиональной карьере.

Алексей Тищенко
Федор Емельяненко
ММА
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