Том Аспиналл похвалил Павловича: «Этот парень чрезвычайно опасен»

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) высоко оценил навыки россиянина, первого номера рейтинга в тяжелом весе Сергея Павловича (18-1).

«Павлович опасен. Этот парень, очевидно, обладает устрашающей силой. Многие упускают из виду тот факт, что его IQ очень высок. Кроме того, он очень точен в своих ударах. Вспомните бой с Блейдсом, парень ни разу не промахнулся. Казалось, что у Кертиса на голове какой-то магнит. Казалось, что руки Сергея сами тянуться к цели. Этот парень чрезвычайно опасен», — сказал Аспиналл в эфире программы The MMA Hour.

Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.